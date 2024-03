Torna il gioco di ruolo dal vivo. A Pescaglia il magico evento ispirato alle opere di Puccini

Il territorio di Pescaglia, dal 22 al 24 marzo, sarà il teatro di un nuovo appuntamento con il gioco di ruolo dal vivo: i borghi e le frazioni saranno i protagonisti del prossimo larp (acronimo di live action role playing) “Puccini: Tramontate, stelle!”, prodotto da Eryados. Si tratta del primo larp musical, ispirato alla vita e alle opere del celebre compositore lucchese e che coinvolge tutto il territorio pescaglino. I partecipanti, infatti, potranno calarsi nei panni dei tanti personaggi pucciniani e diventare gli interpreti di una trama avvincente ed emozionante, dai contorni teatrali: che fine ha fatto il Maestro?

Puccini, infatti, sembra scomparso dall’Empireo: il luogo etereo che ogni musicista raggiunge dopo la morte, un paradiso in cui la Musa accoglie gli operisti più sublimi, i compositori più importanti e dove anche i personaggi e le protagoniste delle loro opere trovano il loro posto. Non si conosce il motivo di questa scomparsa improvvisa, ma saranno i partecipanti a doverlo scoprire muovendosi tra i palazzi e le strade di Pescaglia, terra di origine della famiglia paterna del musicista. Gli eventi, inoltre, condurranno i partecipanti nei luoghi più rappresentativi, come il Teatrino di Vetriano e il Museo di Celle dei Puccini, e coinvolgeranno attivamente anche i commercianti locali.

"Siamo molto orgogliosi di ospitare un nuovo larp - commenta il sindaco Andrea Bonfanti - che vede ancora protagonista il nostro territorio e le sue bellezze. Questo, infatti, è il secondo larp di Eryados che ospitiamo ed è inserito nel programma di eventi del Centenario pucciniano: come amministrazione comunale abbiamo voluto celebrare il Maestro attraverso un’attività innovativa, di grande pregio e dal forte richiamo, che trasporta nel nostro presente le opere e i personaggi del celebre compositore lucchese. Un’occasione importante che porta il nome di Pescaglia nel mondo, accostandolo a quello di uno dei musicisti più apprezzati e amati".

L’evento “Puccini: Tramontate, stelle!” è realizzato con il contributo del Comune di Pescaglia, e del Comitato promotore delle Celebrazioni pucciniane.