Torna il Festival della Sintesi Quattro giorni al Caffé delle Mura

Dopo un’effimera presenza a Viareggio (nell’edizione dello scorso anno) il Festival della Sintesi torna a Lucca, e lo fa in un luogo simbolo della città come il Caffé delle Mura. La notizia arriva dal presidente, riconfermato nel marzo scorso, dell’associazione "Dillo in sintesi" che organizza il festival e un premio giornalistico, Alessandro Sesti.

Il noto vignettista ha reso pubblica la scelta attraverso un post su Facebook, accompagnato proprio da una immagine dello storico edificio ormai da anni chiuso e al centro di un contenzioso che potrebbe però essere alle ultime battute.

"Il bello addormentato – ha scritto Sesti – in attesa del bacio che lo risveglierà da un sonno troppo lungo e tormentato da ripetuti incubi. Il festival della sintesi 2023 proverà a risvegliarlo riportandolo, per 4 giorni, alla dimensione di luogo attrattivo di grande tradizione per Lucca. L’8, 9, 10 e 11 giugno prossimi vi si svolgerà il programma della ottava edizione del Festival che a breve renderemo pubblico".

Dunque la rottura con Lucca (e con l’allora amministrazione in carica) – a cui aveva seguito il momentaneo trasferimento a Viareggio – è rientrata. Di recente, qualcosa nella perla della Versilia non è evidentemente andato come si aspettano gli organizzatori del festival, visto che persino nel marzo scorso, al momento del rinnovo delle cariche associative, era stato confermata Viareggio come sede della manifestazione con tanto di date dal 7 al 10 giugno.

Poi, il cambio di direzione, anche grazie al Comune di Lucca che ha deciso di mettere a disposizione una struttura che sinora è stata utilizzata con molta parsimonia, vise le problematiche legali a essa collegate.

"Ci riteniamo particolarmente soddisfatti della scelta di portare il Festival a Viareggio – aveva dichiarato Sesti proprio un anno fa – perché finalmente c’è la garanzia della piena collaborazione delle strutture comunali e dell’inserimento del Festival nel calendario degli eventi a fianco delle iniziative più importanti, quindi con una vera centralità nella programmazione della città di Viareggio".

L’autostrada Bretella è stata probabilmente in via definitiva imboccata in senso opposto.

F.V.