Torna il consueto censimento mufloni

Domani e venerdì 2 giugno è in programma il tradizionale censimento dei mufloni sulle Apuane. Ormai da vent’anni il Parco delle Apuane svolge l’attività di monitoraggio in primavera e in autunno attraverso l’osservazione da punti favorevoli. Anche quest’anno il programma prevede due sessioni di rilevamento, una al tramonto di giovedì 1 giugno e l’altra all’alba di venerdì 2 giugno. I settori di avvistamento sono ubicati nel versante versiliese dei M. Corchia e Pania della Croce, con pernottamento in quota presso il rifugio CAI “Del Freo” da raggiungere a piedi. Il soggiorno al rifugio, con trattamento di mezza pensione (cena, pernottamento e colazione), è a carico dei partecipanti ad un costo di circa 40euro. Nelle postazioni basse (zona Antro del Corchia - voltoline), raggiungibili direttamente in auto, a fine sessione è invece previsto il rientro a valle.

Per i rilievi occorre essere in postazione sulle zone assegnate dalle 18.30 del giorno 1 e dalle 5.45 del giorno 2.