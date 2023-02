Torna il carnevale dei Ragazzi I carristi sono pronti a stupire

Ritorna il tradizionale Carnevale dei ragazzi di Valdottavo che quest’anno festeggia il mezzo secolo di vita e si terrà nelle domeniche 12 e 19 febbraio (domenica 26 in caso di pioggia).

La risposta dei carristi e dei gruppi mascherati è stata superiore ad ogni più rosea nostra aspettativa e, in questi ultimi giorni che separano dal primo corso, stanno lavorando incessantemente per portare a termine le loro creazioni che sapranno certamente stupirci come sempre. Si respira già nel paese, un entusiasmo e una sana competizione tra gli sfidanti e ciò garantirà due giornate di assoluto divertimento e spettacolo. La "sfida" è partita e c’è chi vorrà raccogliere il testimone da chi lo ha preceduto.

Così vanno ricordati coloro che 50 anni orsono, con pochi mezzi e pochissimi soldi, Ed eccoci a 50 anni dal loro inizio a onorare coloro che con pochi mezzi e pochissimi soldi hanno iniziato a volersi divertire coinvolgendo senza distinzioni , chiunque avesse voglia di farlo. Per ricordarli e dare la giusta luce alla Cinquantesima edizione, nella seconda domenica, giorno in cui avverrà la proclamazione del vincitore, si terrà un bellissimo spettacolo pirotecnico, così che in terra e in cielo sia ancora una volta Carnevale.

Sarà presente in entrambe le giornate il famoso "Baracchino del Comitato", dove sarà possibile trovare sia bevande che cibo per tutti i gusti, prodotti salati come panini con salsiccia, hot dog, pasta fritta e prodotti dolci del tipo crêpes e bomboloni caldi. Insomma, i preparativi stanno ormai entrando nel vivo, già dalla prima domenica si attende il pubblico delle grandi occasioni.

Marco Nicoli