Torna il camper per le mammografie Lo screening al Campo di Marte resta gratuito da 50 a 69 anni

E’ tornato lunedì al Campo di Marte il mezzo mobile per lo screening mammografico, che consentirà di aumentare l’offerta di mammografie alle donne residenti in questo ambito territoriale. Come in passato il mezzo è stato posizionato nel cortile interno dell’ex Pronto soccorso - edificio A, nella Cittadella della Salute. Nelle settimane scorse sono state inviate le lettere di invito alle donne che rientrano nelle fasce di screening, complete dell’orario di esecuzione dell’esame mammografico.

L’Asl ricorda dunque le donne che hanno ricevuto l’invito allo screening a portare con sé la lettera e il modulo ad essa allegato, possibilmente già compilato e firmato, e di recarsi all’appuntamento con circa 10 minuti di anticipo rispetto all’orario fissato. L’attività si svolgerà tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 17. In linea con i principi delle misure di prevenzione il mezzo mobile ha un moderno sistema di sanificazione continua anti-contagio da Covid-19.

La direttrice dell’unità operativa complessa Screening aziendale Lidia Di Stefano, ricorda a tutti i cittadini l’importanza delle campagne di screening nella prevenzione di forme tumorali diffuse e che possono aprire scenari molto negativi se non intercettate per tempo. “Lo screening mammografico preventivo - evidenzia la dottoressa Di Stefano - consente di intercettare tra le persone sane coloro che potrebbero aver sviluppato un nodulo silente che, se scoperto in fase iniziale, consente nella maggior parte dei casi di risolvere la problematica senza dover ricorrere ad interventi radicali.

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest lo screening mammografico è offerto gratuitamente ogni 2 anni a tutte le donne tra i 50 e i 69 anni. Dallo scorso anno è stata avviata la chiamata attiva delle donne appartenenti alle fasce ‘più estreme’, ossia le donne dai 45 ai 49 anni e dai 70 a 74 anni. Anche quest’anno si continuerà progressivamente a chiamare altre donne di queste fasce allargate e l’impiego dei camper mobili consentirà di accrescere il numero delle mammografie, che si aggiungeranno a quelle eseguite nei reparti di radiologia, proprio per invitare il maggior numero di donne possibile“. L’Asl si raccomanda di disdire l’appuntamento, in caso di impossibilità, almeno 48 ore prima al numero 0585 498004.