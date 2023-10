Torna ’Ezechiele’. Il ciclo propone classici e nuovi

Si apre la nuova stagione di Cineforum Ezechiele al cinema Centrale (il cinema Astra abituale luogo di proiezioni sarà chiuso per due settimane per lavori). Stasera alle 21 primo appuntamento con la proiezione della versione restaurata di Il cielo sopra Berlino di Wim Wenders, che inaugura la venticinquesima stagione del Cineforum Ezechiele 25,17. Come già negli anni passati la programmazione sarà caratterizzata da un mix tra prime visioni di qualità e classici restaurati con la consolidata collaborazione con la Cineteca di Bologna. In questo primo programma, oltre al capolavoro di Wenders, viene proposta la versione restaurata di Una storia vera di David Lynch. Completa l’offerta di classici un evento unico quale la proiezione di I misteri di un’anima di Georg Willhelm Pabst , accompagnato con la musica d’organo dal vivo nella Chiesa di San Francesco. Le prime visioni del mese sono Il più bel secolo della mia vita, con Valerio Lundini e Sergio Castellitto ed il francese Manodopera, premiato come miglior film di animazione agli European Award (in collaborazione con la Fondazione Cresci) . Tutti i film della programmazione del Cineforum sono in lingua originale con sottotitoli e per accedere alle proiezioni è necessaria la sottoscrizione della tessera dell’associazione. In programma per martedì 10 ottobre al cinema Centrale “Il più bel secolo della mia vita“ di Alessandro Bardani con Sergio Castellitto, Valerio Lundini.

Martedì 17 ottobre sempre alle ore 21 al cinema Astra “Una storia vera“ di David Lynch con Richard Farnsworth, Sissy Spacek, Harry Dean Stanton. Versione originale con sottotitoli – Restauro 4K. Lunedì 23 ottobre nella chiesa di San Francesco ore 21 “I misteri di un’anima“ di Georg Willhelm Pabst, Germania, 1926, film muto con accompagnamento d’organo dal vivo – Ingresso gratuito. L’evento è realizzato in collaborazione con l’associazione Domenico di Lorenzo e con la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca in memoria di Ricccardo Berutto. Martedì 24 ottobre al cinema Astra “Manodopera“ di Alain Ughetto, versione originale con sottotitoli.