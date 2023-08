Torna “Borgo è bellezza“ Il festival a San Romano

Una serata sotto le stelle con ’Borgo è Bellezza’. Quarto appuntamento questa sera alle 21 con il festival itinerante che celebra la bellezza delle frazioni borghigiane e fa tappa nel suggestivo borgo di San Romano: qui, andrà in scena lo spettacolo “Il Cielo dell’Uomo: l’Astronomia dal Neolitico alla Modernità“. Sauro Donati, presidente dell’Osservatorio di Monte Agliale, racconterà al pubblico come le stelle hanno influito, da sempre, sulla vita dell’uomo e sulla natura che ci circonda.

Il racconto del relatore sarà intervallato da momenti di musica e teatro che forniranno agli spettatori un’esperienza ancora più emozionante. La serata sarà presentata da Lucrezia Piacentini. Al termine dello spettacolo, l’Osservatorio di Monte Agliale ha messo a disposizione il proprio personale e un telescopio per ammirare la volta celeste che, in questo peridio, è attraversata dalle stelle cadenti. Successivamente, al pubblico sarà offerto un rifresco a cura della comunità di San Romano. Attivo il servizio di navetta gratuita a partire dalle 20: il punto di ritrovo è al piazzale sotto il Bar Aquilone, sulla via Lodovica poco prima dell’incrocio con strada per San Romano.

’Borgo è Bellezza’ è organizzato dal Comune di Borgo a Mozzano con la produzione artistica di NERO creativelab. Il coordinamento è a cura di Simona Girelli, la direzione artistica e la regia sono affidate a Stefano Nannizzi. Tutte le serate sono ad ingresso gratuito. Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio cultura del Comune di Borgo a Mozzano ai numeri 0583.820441 e 347.9002651.

M.N.