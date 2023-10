Torna anche quest’anno Ritual, lo ‘Street food and Music‘

Il conto alla rovescia per la 29esima edizione di Halloween Borgo a Mozzano è ufficialmente partito e torna, anche quest’anno, la festa che anticipa la festa: Ritual - Street food and Music, quattro giorni di musica e street food per tutti.

Un evento nell’evento che prenderà il via sabato 28 e che durerà fino alla notte di Halloween, il 31 ottobre, quando si teerrà la festa a ingresso gratuito più grande d’Italia.

Durante i quattro giorni, in Piazza Garibaldi, saranno presenti numerosi stand dello Street Food Truck provenienti da tutta Italia: dagli hamburger al tex-mex, dalla Romagna all’Abruzzo, aperti a pranzo e a cena.

Immancabile la musica: sabato 28 ottobre, infatti, sarà presente il dj Iacopo Pelletti. Domenica 29, invece, spazio ai piccoli mostri con “Halloween Kids”: si comincia alle 11:30, con l’apertura dei food truck per proseguire durante il pomeriggio con lo spettacolo di giocoleria degli amici di Circotà, trampolieri, truccabimbi e Max Pugno di Fuoco, l’artista che, al calar della sera, metterà in scena un vero spettacolo con il fuoco.

La festa prosegue poi lunedì 30 e raggiungerà il suo apice martedì 31. In occasione della notte di Halloween alle 20 andrà in scena “Shibari - Quando l’oscurità si trasforma in arte”, a cura di Sarca Martello, mentre alle 21 a far scatenare il pubblico sarà la Urlo Band, il gruppo musicale più trasgressivo e truccato d’Italia. La musica e il divertimento continuano tutta la notte con il dj producer Matteo Pasquini.

L’evento, libero e a ingresso gratuito, è organizzato dall’amministrazione comunale e dall’associazione Bea Borgo. Per consultare il programma è possibile visitare il sito www.halloweenborgo.it. Per informazioni le contattare la segreteria (349 3238249) o il Comune (0583 82041). Per info sulla ricettività: Pro Loco: 0583 888881