Torna anche l’Allegra Baccanata e rinasce il “Carneval Fratta“. Sconti e dolci con Confcommercio

Sabato 17 febbraio in tutto il centro storico è in programma il ritorno delll’Allegra Baccanata, con le attività e i locali della città, uniti e coordinati da Confcommercio, che animeranno la serata con maschere e intrattenimenti sorprendenti. Confcommercio rinnova anche l’iniziativa ‘Sconti in Maschera’ (nel weekend del 3 e 4 febbraio), con super offerte nei migliori negozi del centro storico, e rilancia il tradizionale Carneval Fratta, in collaborazione con i commercianti dell’area est.

Immancabili anche gli appuntamenti dedicati ai bambini, organizzati dall’ufficio Eventi del Comune in collaborazione con l’associazione Acchiappasogni, che cominceranno sabato 3 febbraio alle ore 15 in Piazza San Francesco, con una festa per i giovanissimi caratterizzata da giochi, mangiafuoco, stelle filanti ed animazione della compagnia Circotà. L’appuntamento si rinnoverà sabato 17 febbraio in Piazza San Michele dalle ore 16 e domenica 25 febbraio a Villa Bottini, con ‘Il regno del Carnevale’, che dalle ore 15 intratterrà bambini e famiglie con attività ricreative, laboratori, spettacoli di giocoleria e speciali sorprese. Sabato 17 febbraio presso il sotterraneo della Zecca si terrà inoltre un inedito spettacolo di burattini, organizzato dall’associazione Il Sogno di Costantino. L’amministrazione comunale ricorda infine che sarà attivo nei prossimi giorni il bando per partecipare come sponsor a questa seconda edizione in Maschera.