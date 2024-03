Tony Cercola presenta il nuovo disco “Almas“ alla Scuola Sinfonia

Un concerto oggi a Lucca per presentare il disco “Almas” di Tony Cercola. L’appuntamento è alle 17 all’auditorium della Scuola Sinfonia, in via Nazario Sauro, con ingresso libero fino ad esaurimeto posti. Con il musicista napoletano suoneranno Lucio Iannaccone, Gianluca Romani e Giulio D’Agnello, con il quale ha più volte collaborato. Cercola, che nella sua lunga carriera ha collaborato con grandi artisti quali Edoardo Bennato, Eugenio Bennato e Musicanova, Tony Esposito, Tullio De Piscopo, Pino Daniele, Don Cherry, Brian Ferry, Enzo Gragnaniello, Roberto Murolo, Mia Martini, torna con un disco elegante, ricco di sensazioni sonore.