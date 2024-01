Tommaso, sindaco per un giorno. Si ripete la bella tradizione della “Festa del Regalo“

Il piccolo Tommaso Pancetti, da domenica scorsa, la prima dell’anno in corso, è entrato di diritto nella storia di Castiglione di Garfagnana come 393° “prescelto“ simbolicamente come rappresentante dell’intera comunità nella millenaria “Festa del Regalo“. Una giornata straordinaria la sua, iniziata di buon mattino con l’arrivo al palazzo comunale del borgo della Garfagnana accompagnato dalla sua famiglia. Accolto da tutta l’amministrazione comunale, dal sindaco Daniele Gaspari e dai rappresentanti della Vicaria in abiti d’epoca, il bambino ha accettato con orgoglio la fascia da primo cittadino di Castiglione e ricevuto il regalo da consegnare al cospetto della Madonna del Rosario, nella chiesa di San Michele Arcangelo.

Un rituale storico che unisce la sacralità di radicate credenze popolari, riferite a realtà vissute dalla comunità considerate decisive nel cambiare lo stesso corso degli eventi, e antichi dettami legislativi perpetui, con inizio stabilito ufficialmente il 20 gennaio del 1631. Il “Decreto Perpetuo dell’Oblazione“ contenuto nell’ormai noto “Liber Parlamento“, che contiene varie attività amministrative dal 1615 e viene conservato con grande cura all’interno del Comune, traccia con precisione le regole da seguire e perseguire nei secoli. Alla base della speciale delibera si trova l’immensa gratitudine provata dalla popolazione per lo scampato pericolo della peste bubbonica del 1630, quando gli abitanti di Castiglione Garfagnana furono risparmiati dalla terribile epidemia che colpì anche la Garfagnana e arrivò a falcidiare buona parte della popolazione dell’Italia settentrionale.

Il piccolo sindaco per un giorno, dopo l’uscita dal Municipio e il saluto solenne sull’onda delle note della Filarmonica Alpina, con in sottofondo il suono delle campane suonate a festa, si è diretto alla chiesa di San Michele Arcangelo, seguito in corteo da tutti i partecipanti all’evento.

Con la Santa Messa officiata da don Giovanni Grassi e la consegna del “Regalo“ all’altare di Maria Santissima del Rosario da parte di Tommaso a nome del popolo, i festeggiamenti sono proseguiti con il ritorno nella piazza principale. Abbracci e convivio nella Sala Musica, per il rinnovo dei voti e per il nuovo passo verso i 400 anni da quello storico giorno del 1631.

