“Together“: il territorio fa squadra. E tra le novità un torneo di calcio a 5. La “Cthulhu CUP“ al Porta Elisa

di Fabrizio Vincenti

Tutti insieme siamo Lucca Comics and Games: l’edizione 2023 dello storico festival rafforza la presenza lucchese, il contributo dato dalle istituzioni e realtà cittadine a quella che è senza alcun dubbio la manifestazione più importante per Lucca. Scenderanno in campo i vigili del fuoco, l’Arcidiocesi, la Scuola IMT, la Lucchese 1905 e anche importanti realtà commerciali come l’Atelier di Damiano Carrara per fare squadra intorno all’edizione Together, per appunto “insieme“.

A presentare le tante iniziative in cantiere ci hanno pensato ieri mattina il sindaco Mario Pardini, gli assessori Remo Santini, Mia Pisano e Paola Granucci, il presidente e il direttore di Lucca Crea Nicola Lucchesi e Emanuele Vietina, l’arcivescovo Paolo Giulietti, il vicecomandante dei vigili del fuoco Gilberto Giunti, l’amministratore delegato della Lucchese 1905 Ray Lo Faso, Emiliano Ricciardi prorettore alla comunicazione per la scuola Imt, Renato Franchi global marketing director CMON, Maria Luisa Beconcini presidente Fondazione Barsanti e Matteucci.

"I Comics - ricorda il sindaco Pardini - sono sempre stati sul territorio, i numeri di questa edizione sono sorprendenti, ma è bene ricordare che dietro di essi c’è un lavoro incredibile e tante sinergie". Sarà un’edizione che tenterà di essere sostenibile, riproponendo anche i bicchieri ecologici, e anche un po’ più attenta al lavoro: la paga dei cosiddetti “felpati“ passerà da 6 a 7 euro netti all’ora e il costo sarà a carico di Winch che gestisce il personale senza ulteriori costi per Lucca Crea. A questo proposito, sono stati circa 700 i ragazzi delle nostre zone che si sono proposti per lavorare nei giorni dei Comics. Tutti coloro che si registreranno al MY LCG (https:www.luccacomicsandgames.comitmy-lcglogin) potranno usufruire del servizio “Together we wait“, utile a conoscere i tempi di attesa per accedere ad alcuni dei padiglioni più frequentati di Lucca Comics & Games. Tra le novità 2023 l’APP ufficiale di Lucca Comics & Games: LuccaCG23 Assistant. Un compagno di viaggio, utilizzabile anche offline, già scaricato da migliaia di utenti.

Saranno invece una dozzina, come al solito, i temporary store esterni ai padiglioni. Detto che l’edizione del Festival verrà aperta dal regista premio Oscar Michel Gondry, davvero tanti gli enti e le istituzioni lucchesi che si sono rese parte attiva, dando vita ad una rete di attività culturali diffuse, attuate in sinergia, che vanno ad arricchire ulteriormente l’offerta del festival. A partire dalla “Cthulhu CUP“ organizzata da CMON, ovvero la prima edizione del torneo di calcio targato Lucca Comics & Games. Venerdì 3 novembre alle 19 lo stadio Porta Elisa ospiterà la prima edizione, con accesso libero, della “Cthulhu Cup“, quadrangolare di calcio a cinque che vedrà sfidarsi disegnatori, appassionati, “professionisti“ del gioco da tavolo e alcuni rappresentanti della Lucchese. Quattro le squadre che si sfideranno: la Nazionale Fumettisti, la Boardgames All Star, il Real Zigan e la Lucca città del Fumetto e del Gioco di cui è selezionatore lo stesso presidente di Lucca Crea Nicola Lucchesi e componenti Giorgio Giusfredi, Fabio Valdambrini, Ray Lo Faso (ad Lucchese 1905), la storica bandiera Bruno Russo e tanti altri.

A dare il calcio di inizio, insieme al direttore di Lucca Comics & Games Emanuele Vietina, un grande del calcio Demetrio Albertini che ha legato la sua storia calcistica a quella del Milan e della Nazionale Italiana. Arbitreranno Manuela Nicolosi e Alessandro Iuliano.

La Cthulhu CUP sarà commentata in diretta da Zona Fan. La Lucchese 1905, sarà presente anche a Villa Bottini con uno stand e mediante attività organizzate all’interno del giardino, dove sarà possibile tirare in porta contro uno dei portieri della squadra, e tutti coloro che riusciranno nell’impresa riceveranno uno speciale mattoncino Lego con il logo della Cthulhu Cup.