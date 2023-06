Tiro con la balestra: Lucca vince su Pisa Dedica a Mario Puccetti

Un torneo all’insegna della sportività e dell’amicizia, per ricordare lo storico maestro d’armi delle Contrade San Paolino. Il Secondo Memorial Mario Puccetti dedicato al balestriere e co-fondatore dell’associazione lucchese, ha radunato in tanti domenica al campo tiri sul baluardo San Paolino per la gara di tiro con la balestra antica da banco Litab: a sfidarsi sono state le Contrade San Paolino e la Compagnia Balestrieri di Pisa. Dopo i tiri di prova del mattino e il pranzo conviviale, 15 balestrieri delle Contrade San Paolino e 15 della Compagnia Balestrieri di Pisa si sono confrontati in una gara a squadre su bersaglio singolo: a vincere sono stati i padroni di casa con 373 punti contro i 346 della Compagnia Balestrieri di Pisa. A seguire, la sfida sul corniolo, il bersaglio rialzato, dove di nuovo le Contrade San Paolino hanno sbaragliato gli avversari conquistando tutti e tre i gradini del podio con il presidente Giovanni Barsanti (Primo et Meliore), Federico Piccinini (Secondo et Meliore), Francesco Bianchini (Terzo et Meliore) e Lorenzo Coppi al quarto posto.