Tir sbanda alla rotatoria e perde il carico. Traffico nel caos

Una squadra di vigili del fuoco della sede centrale di Lucca è intervenuta ieri sera sulla via Romana nei pressi della rotonda del Frizzone a Porcari, per soccorrere l’autista di un camion che ha perso un pesante carico (parte di un macchinario di cartiera) sulla sede stradale.

Nell’incidente (nella foto) per fortuna non sono stati interessati altri veicoli. Il traffico tuttavia è rimasto bloccato a lungo fra Porcari e Capannori in attesa dell’arrivo di un’autogru necessaria per liberare la sede stradale dal carico.