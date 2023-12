Tir fuori strada, traffico in tilt in Fondovalle

Traffico in tilt nella tarda mattinata di ieri sulla via di Fondovalle, nel tratto tra Ponte di Campia, comune di Gallicano, e Castelnuovo di Garfagnana, per un Tir che, probabilmente a causa del fondo stradale bagnato, è uscito fuori strada intraversandoti in prossimità di una curva (foto Borghesi). Fortunatamente illeso il conducente e nessun altro mezzo coinvolto, anche se molti sono stati i disagi per gli automobilisti in transito in entrambe le direzioni di marcia e i rallentamenti ala circolazione, perdurati per diverse ore.

Tra l’altro, hanno fatto notare alcuni dei conducenti coinvolti indirettamente nell’incidente e animati da una particolare fretta di raggiungere la propria meta, la strada alternativa suggerita, quella di Monteperpoli, al momento è a sua volta interessata dalla presenza di un semaforo che costituisce un naturale rallentamento dello spostamento viario. Sul posto, al controllo e alla regolazione del traffico congestionato, sono intervenute squadre della polizia municipale dell’Unione dei Comuni della Garfagnana e della Polstrada di Bagni di Lucca , insieme ai Vigili del fuoco del Comando provinciale di Lucca che hanno reso possibile mettere in sicurezza il Tir, permettendo così la ripresa regolare della circolazione stradale.

Fio. Co.