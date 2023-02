Tipicità, arte e cultura: Lucca è... "Gustosa"

Un buon bicchiere di vino e dell’ottimo cibo sono due dei più grandi piaceri della vita, ancora meglio se appartengono alla tradizione del nostro territorio. La cultura enogastronomica toscana sarà la protagonista dell’edizione zero di "Lucca Gustosa", la rassegna che animerà la nostra città dall’11 al 13 marzo, per un week-end da leccarsi i baffi.

La manifestazione coinvolgerà diversi luoghi del centro storico, dal Real Collegio ai musei della nostra città, il tutto in un connubio perfetto tra cibo, vino, arte e tradizione del territorio. Alla rassegna saranno presenti anche i due celebrity chef Cristiano Tomei e Damiano Carrara, direttori artistici di "Condi_Menti", evento che si terrà al Real Collegio nell’ambito di Anteprima Vini della Costa Toscana.

Il ricco programma è stato presentato ieri, a Palazzo Orsetti, da Paola Granucci, assessore al Commercio, Remo Santini, assessore al Turismo e Rodolfo Pasquini vicepresidente della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, sostenitrice dell’evento. Gli appuntamenti in programma sono molti e variegati. Domenica 12 e lunedì 13 marzo, al Real Collegio, è in programma la 22esima edizione di Anteprima Vini: oltre 600 etichette in degustazione per un viaggio sensoriale attraverso le cinque province bagnate dal Mar Tirreno. In piazza Anfiteatro, sabato 11 e domenica 12, i palati verranno deliziati da degustazioni di prodotti tipici: farro, zuppa, miele, formaggi e salumi saranno i protagonisti.

La piazza ospiterà anche la dimostrazione di intaglio dello chef decoratore Claudio Menconi, domenica 12 alle ore 17. Ma non esiste tradizione culinaria senza il mercato. Domenica 12 marzo, in piazza Napoleone, si terrà un mercato di prodotti tipici, con circa trenta banchi presenti, coordinati da Coldiretti, Confartigianato e CNA. Anche l’Atelier Ricci parteciperà alla rassegna, tra le suggestive stanze dello storico edificio sarà ospitata una mostra di prodotti tipici, con tanto di degustazioni e sorprese per i partecipanti.

Non solo cucina, ma anche arte e cultura. Molti musei della città verranno coinvolti in "Arte&Cibo", il programma di iniziative che prevede visite guidate dei diversi luoghi di cultura accompagnate da degustazioni – tra i partecipanti abbiamo il Museo della Cattedrale, il Puccini Museum e altri ancora.

Per finire, sabato e domenica, nel loggiato di Palazzo Pretorio, sarà presente Manifatture Sigaro Toscano: qui verrà mostrata la storia e la lavorazione del sigaro grazie alla presenza delle sigaraie della Manifattura di Lucca. "Siamo entusiasti di annunciare questo nuovo appuntamento nel calendario degli eventi lucchesi. Un’edizione zero che punta a portare nuovi turisti nella nostra città, ma anche a coinvolgere i lucchesi in questa iniziativa che ha come parole d’ordine l’entusiasmo e la valorizzazione dei prodotti del nostro territorio" dicono Granucci e Santini.

Il programma completo dell’evento è disponibile su www.turismo.lucca.it.

Giulia Alberigi