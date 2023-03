“Thesaurum Fidei“ Un mese per ricordare il beato Angelo Orsucci

Sono passati quattrocento anni dal martirio a Nagasaki del domenicano lucchese Angelo Orsucci, e, per l’occasione, arriva "Thesaurum Fidei", ovvero "Il tesoro della fede", un’iniziativa promossa dall’Arcidiocesi di Lucca che si svilupperà dal 6 al 31 maggio. Un mese all’insegna della valorizzazione della storia di Orsucci, da poco riscoperta grazie al viaggio in Giappone dall’arcivescovo Paolo Giulietti a settembre, e del rapporto della nostra città con il mondo giapponese.

Il lucchese Orsucci era un domenicano che non ha mai rinunciato alla propria fede, anche quando, arrivato in Giappone, fu costretto a fare i conti con la persecuzione dei cristiani, motivo per cui il domenicano venne arso vivo nella cittadina giapponese, nel 1622. Il coraggio e la fede di Orsucci saranno protagonisti di due iniziative. Il 6 e 7 maggio si terrà, a Palazzo Ducale, un convegno internazionale che affronterà non solo la storia di Beato Orsucci ma anche la prima evangelizzazione in terra nipponica, iniziata nel ‘500, il fenomeno delle persecuzioni e del "cristianesimo nascosto". Il primo giorno saranno presenti il Cardinale José Tolentino Calaça de Mendonça, Prefetto del Dicastero vaticano per la Cultura e l’Educazione, Akira Chiba, l’ambasciatore del Giappone presso la Santa Sede, Mons. Joseph Mitsuaki Takami, arcivescovo emerito di Nagasaki e, il secondo giorno, il professor Franco Cardini. L’iniziativa culturale continua poi con una mostra, visitabile dall’8 al 31 maggio, che si terrà su più sedi: Biblioteca Statale, Archivio di Stato, Archivio Storico Diocesano e la chiesa di San Cristoforo, dove saranno esposti documenti d’epoca, pannelli didattici e ricostruzioni di ambienti e oggetti. La mostra è un’occasione per la cittadinanza di approfondire questa fetta della storia lucchese, con particolare attenzione alle scuole.

Il programma è stato presentato ieri, in occasione della Giornata dei Missionari Martiri, da Mons. Paolo Giulietti, Arcivescovo di Lucca, dal sindaco Mario Pardini, da Luca Menesini, presidente della Provincia e da Rodolfo Pasquini, vicepresidente della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest, tra le promotrici degli eventi. "Uno dei messaggi che vogliamo trasmettere è l’importanza del legame che la città di Lucca ha sempre avuto con il Giappone. Nel corso del tempo si sono costruiti dei ponti tra questi due mondi così lontani e la storia di Beato Orsucci testimonia questo importante rapporto" commenta Giulietti. "Questa iniziativa permette di far conoscere una storia che per molto tempo è stata dimenticata e allo stesso tempo di costruire nuovi legami che vanno oltre i confini e che ci fanno crescere. È affascinante il legame tra Lucca e il mondo orientale, emerge l’identità di un piccolo territorio ma con grandi prospettive" conclude Menesini.

Giulia Alberigi