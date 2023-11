Thesaurum fidei trasloca nella capitale

Per ricordare e conoscere l’opera di evangelizzazione in Giappone, svolta dai missionari che hanno pagato anche con la loro vita questa opera di apostolato, l’Arcidiocesi di Lucca ha realizzato la mostra “Thesaurum fidei. Missionari martiri e cristiani nascosti in Giappone. 300 anni di eroica fedeltà a Cristo“, curata dall’arcivescovo Paolo Giulietti e dalla professoressa Olimpia Niglio, dell’Università di Pavia. Una importante iniziativa che viene promossa: a 400 anni dal martirio del domenicano lucchese Angelo Orsucci (1622-2022), a 450 anni dalla sua nascita (8 maggio 1573-2023), a 440 anni dalla prima Ambasciata Giapponese in Occidente (Ambasciata Tenshō, 1584), a 470 anni dalla morte di San Francesco Saverio (1552-2022) e a 400 anni dalla sua canonizzazione (1622-2022), infine a pochi anni dal viaggio apostolico di Papa Francesco in Giappone (23-26 novembre 2019).La mostra che era a Lucca viene ora ospitata a Roma alla Pontificia Università Urbaniana, dal 12 dicembre (inaugurazione alle 11) al 18 gennaio. Il progetto vede la collaborazione dell’Ambasciata del Giappone presso la Santa Sede e del Japan National Tourism Organization, Roma. La mostra accoglie anche la Croce dei Missionari Martiri