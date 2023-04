Thesaurum Fidei nelle giornate della ‘Cei‘

L’iniziativa dell’Arcidiocesi di Lucca "Thesaurum fidei. Missionari Martiri e Cristiani Nascosti in Giappone" è stata inserita dalla Conferenza episcopale italiana (Cei) all’interno delle Giornate di valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico che si svolgono nel mese di maggio 2023.

Quello lucchese è infatti un progetto di inclusione culturale e di dialogo religioso oltre i confini nazionali che dal 6 al 31 maggio prossimi caratterizzerà la città di Lucca anche nella promozione di beni culturali ecclesiastici, custoditi localmente e in altre realtà ecclesiali italiane e vaticane. Ricordiamo che l’iniziativa si compone di due proposte: un convegno internazionale il 6-7 maggio a Palazzo Ducale e poi dall’8 maggio una mostra con un itinerario su più sedi espositive: Biblioteca Statale, Archivio di Stato, Archivio storico diocesano, chiesa di San Cristoforo (programma completo su: www.diocesilucca.itthesaurumfidei).

Tutto pronto, inoltre, anche per quanto riguarda gli eventi collaterali che si svolgeranno in città attorno a "Thesaurum fidei". Il primo in programma sarà sabato 6 maggio alle ore 21 nella chiesa di San Pietro Somaldi intitolato "Sakura – Fiori di ciliegio. Puccini, Lucca meets Nagasaki" organizzato insieme alla Fondazione Puccini, l’Associazione Lucchesi nel Mondo e Lions Club Lucca Le Mura.