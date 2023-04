Thesaurum fidei Mostra ed eventi sul beato Orsucci

E’ alle porte l’evento culturale internazionale Thesaurum fidei dedicato al lucchese beato Angelo Orsucci (Lucca, 8 maggio 1573-Nagasaki, 10 settembre 1622), ai martiri cristiani in Giappone e ai "cristiani nascosti". Dal 6 al 31 maggio prossimi Lucca ospiterà iniziative di grande rilievo. Tutto è promosso dall’Arcidiocesi di Lucca con il patrocinio di

vari enti: locali, nazionali e internazionali.

Oltre al convegno che si terrà sabato 6 e domenica 7 maggio a Palazzo Ducale, ci sarà anche una mostra (8.-31 maggio) che rappresenta un unicum a livello nazionale e internazionale, per la varietà di documenti, libri (manoscritti e a stampa) e opere esposte e per l’approfondita ricerca sulle dinamiche di evangelizzazione in Giappone. Questa mostra sarà aperta l’8 maggio il giorno in cui cadono i 450 anni dalla nascita del domenicano lucchese, l’Orsucci appunto, tra i primi evangelizzatori in terra nipponica, martirizzato a Nagasaki il 10 settembre 1622. L’inaugurazione avverrà nella centralissima chiesa di San Cristoforo, ma la mostra si terrà su più sedi, offrendo quindi un itinerario composito nell’intera città. In Archivio di Stato i pezzi esposti saranno dedicati principalmente alla Famiglia Orsucci, alla vita e alle memorie del Beato Angelo Orsucci, alla corrispondenza e alle testimonianze connesse al processo di beatificazione. Oltre 30 i documenti Inediti che per la prima volta il pubblico potrà ammirare. In particolare sarà esposto un interessante Albero genealogico della famiglia Orsucci disegnato da Giuseppe Civitali (1572 – post 1622).

Nella Biblioteca Statale, la documentazione rappresenterà un’occasione eccezionale in quando saranno esposti per la prima volta manoscritti e volumi sulle relazioni tra Italia e Giappone a partire dal XVI secolo fino a tutto il XIX secolo. Saranno presenti importanti manoscritti, documenti provenienti dalla Biblioteca Apostolica Vaticana, dalla Biblioteca Statale di Santa Scolastica Subiaco e dall’Archivio Storico Propaganda Fide. In Archivio storico diocesano i documenti esposti presenteranno un focus specifico sulla famiglia, sui luoghi rappresentativi e soprattutto sul processo di beatificazione.