Thesaurum fidei in due giornate Lectio magistralis del prof Cardini

Oggi e domani nella Sala Ademollo a Palazzo Ducale si svolgerà il convegno internazionale "Thesaurum Fidei. Missionari martiri e cristiani nascosti in Giappone. 300 anni di eroica fedeltà a Cristo". Interverranno oltre venti eminenti studiosi di varie università e prestigiosi istituti culturali vaticani, giapponesi, statunitensi, tedeschi e italiani. Affronteranno da un punto di vista storico e religioso la prima evangelizzazione in Giappone, iniziata nel ’500, e il fenomeno delle persecuzioni e dei "cristiani nascosti". Tutto inizierà alle 10 del mattino di oggi con i saluti istituzionali. Prenderanno la parola nell’ordine: l’arcivescovo Paolo Giulietti; il Presidente della Provincia Luca Menesini; il Prefetto del Dicastero vaticano per la Cultura e l’Educazione, Card. José Tolentino Calaça De Mendonça; l’arcivescovo emerito di Nagasaki, Mons. Joseph Mitsuaki Takami; l’ambasciatore del Giappone presso la Santa Sede, dott. Akira Chiba; il Priore Provinciale della Provincia Romana di Santa Caterina da Siena p. Antonio Cocolicchio; il sindaco Mario Pardini. Poi il Convegno vero e proprio prenderà il via con una introduzione su "Il sistema e la diffusione delle missioni tra Oriente e Occidente" della professoressa Olimpia Niglio che modererà l’intera due giorni. Su www.diocesilucca.itthesaurumfidei è possibile consultare il programma del convegno che si dipanerà anche nel pomeriggio di oggi dalle ore 15 alle 19 per poi riprendere la mattina di domani dalle 9. Proprio domani mattina ci sarà il focus interamente dedicato al Beato Angelo Orsucci con vari interventi che arricchiranno, come mai avvenuto fino ad oggi, la conoscenza del missionario lucchese martirizzato a Nagasaki il 10 settembre 1622: la sua biografia, la sua spiritualità e le sue singolari scelte missionarie. Poi nel pomeriggio di domani a partire dalle 15 altri approfondimenti, tra cui, quello dedicato ai documenti sul Giappone, alcuni scoperti proprio in questi mesi in vista del Convegno a Lucca negli archivi della Santa Sede (Archivio Vaticano – Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede): offriranno spunti di notevole portata culturale e storica nel dialogo tra Europa e Giappone.

Sempre oggi il convegno si concluderà alle ore 17 con una lectio magistralis del professor Franco Cardini (Università di Firenze) intitolata: "Silenzio e testimonianza" (si può seguire sul canale Youtube della Diocesi). Al termine i partecipanti e i relatori presenti parteciperanno poi alla celebrazione Eucaristica delle ore 19, nella basilica di San Paolino, presieduta dall’arcivescovo Paolo Giulietti.