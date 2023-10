“The last fighter“ di Baccini candidato ai David di Donatello 2024

Il regista lucchese Alessandro Baccini, erede di Alberto, ex sindaco di Porcari, è candidato al David di Donatello 2024 con il suo film, "The last fighter". La pellicola, uscita nel circuito UCI a primavera, ha avuto uno straordinario successo e adesso giunge questa fantastica notizia, perché il David è l’Oscar italiano e non solo.

"Quando ho visto la mail pensavo a uno scherzo, stentavo a crederci, invece è tutto vero – racconta il regista e attore – e sono sicuro che ha influito su questa nomination anche l’argomento della mia opera, la guerra in Siria e l’uccisione di tanti bambini inermi, tema purtroppo di strettissima attualità sempre lì vicino, nella polveriera mediorientale. Siamo stati contattati direttamente dalla direzione del David di Donatello io e il mio produttore Domenico Costanzo e il film gareggerà nell’edizione 2024. Il David aveva pubblicizzato tramite il sito l’uscita del film nelle sale lo scorso aprile. The Last Fighter è la mia opera seconda dopo “Una Ragione per Combattere“. Andai a vedere il film in incognito e i riscontri furono positivi, osservavo le reazioni del pubblico. Il film uscì insieme a John Wick 4 ed altri capolavori americani ed era divertente vedere la locandina di Last Fighter con la mia faccia esposta accanto a quella di Keanu Reeves. Sono stato l’unico regista lucchese ad accedere ad un circuito così importante come le multisale Uci Cinemas".

"Il film – sottolinea Alessandro Baccini – è uscito in altri parti del mondo ed è stato doppiato in più lingue. Credo che il David sia una vetrina unica d’altronde parliamo della competizione più importante del cinema italiano dove sono stati premiati registi e attori che hanno fatto la storia del cinema nostrano: Roberto Benigni, Paolo Sorrentino, Sofia Loren, Marco Bellocchio, Vittorio Gassman, Matteo Garrone, Alberto Sordi, Stefano Accorsi, Paolo Virzì e molti altri. Sono contento che ci sia anche una parte di Lucca alla competizione anche se rimango porcarese doc. Faccio un in bocca al lupo a tutti i film italiani in competizione e che vinca il migliore. Dedico questo momento a mia figlia Aurora, che gioca nella Lucchese calcio Under 12".

Massimo Stefanini