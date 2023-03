’Tesoriere fuori Comitato in impasse’

“Comitato celebrazioni pucciniane, ennesimo atto: fuori anche l’ultimo tesoriere e l’impasse regna sovrana”. Intervengono nuovamente sull’argomento le consigliere e i consiglieri comunali del Partito Democratico, puntando l’attenzione sulla recente notizia delle dimissione dell’ultimo tesoriere del Comitato, Giovanni Bussu. “Nonostante che dell’argomento il sindaco Pardini eviti di parlare e nessuna azione, dal consiglio comunale straordinario organizzato dall’opposizione a oggi, sia stato intrapresa, ci risiamo: nuove dimissioni e lavori ulteriormente bloccati. La causa? Beh, appare chiaro che sia sempre la stessa: il presidente Alberto Veronesi, che, evidentemente, non ispira fiducia al punto che i tesorieri se ne vanno tutti – sostiene il centrosinistra – . D’altronde chi vorrebbe prestare il proprio nome e la propria esperienza a gestioni non proprio cristalline, da parte di Veronesi, delle risorse pubbliche del Comitato, così come emerso anche da alcune relazioni rese pubbliche da componenti autorevoli del Comitato stesso? Bussu ha 35 anni di esperienza in posizioni apicali di banche nazionali ed è stato nominato tesoriere nello scorso dicembre. Un incarico lampo, interrotto dopo poco più di 3 mesi. Il motivo lo possiamo tranquillamente immaginare: Alberto Veronesi non è una figura che ispira fiducia“.