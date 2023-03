Terzo settore “on stage“ Primo incontro a aprile Ospite sarà Rosy Bindi

Il terzo settore: se ne parla in un ciclo di incontri organizzati dalla Fondazione per la Coesione Sociale e dal Centro Ricerca Maria Eletta Martini. Il primo è il 18 aprile alle 17.30 a Palazzo Ducale nella Sala Ademollo e sarà dedicato proprio a Maria Eletta Martini. L’evento vedrà i saluti del presidente Luca Menesini, di Raffaele Domenici per la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Lucia Corrieri Puliti per la Fondazione per la Coesione sociale e gli interventi di Emanuele Rossi (Scuola Superiore Sant’Anna e Centro Ricerca Maria Eletta Martini) e delle onorevoli Rosy Bindi e Silvia Costa.