Terzo lotto variante di Altopascio. C’è un nuovo passo in avanti

Passi in avanti. Approvato, con decreto deliberativo del presidente della Provincia Menesini, il progetto di fattibilità tecnico-economica del terzo lotto della circonvallazione di Altopascio che raccorderà le due strade provinciali, la Bientinese e la Romana al Turchetto. Prevista la convocazione della Conferenza dei servizi preliminare nella prima settimana di aprile che, vista la complessità del progetto, sarà finalizzata in particolare ad acquisire tutte le indicazioni, i pareri e i nulla osta per la prosecuzione dell’iter.

Indicato inoltre il quadro economico complessivo per la realizzazione dell’opera viaria che ammonta a 34,4 milioni di euro. Una previsione di spesa legata alla scelta del tracciato con un budget decisamente inferiore rispetto alle altre alternative sul tappeto. Il percorso, individuato attraverso un’accurata operazione di analisi costi-benefici, è quello che passa da via di Tappo, punto di partenza dalla rotatoria sulla provinciale Bientinese e che si collega con la Romana attraverso il ponte già esistente che dovrà subire necessari adeguamenti.

Il progetto di fattibilità tecnico-economica è propedeutico sia al nuovo accordo che sarà firmato dalla Provincia di Lucca e dal Comune di Altopascio attraverso cui saranno stanziati 700mila euro, sia al completamento dei successivi livelli progettuali e all’avvio delle procedure di verifica di assoggettabilità ambientale.

Dal canto suo la Regione Toscana si è impegnata ad attivarsi, d’intesa con Provincia e Comune, a mettere in campo tutte le possibili azioni per stipulare uno specifico accordo di programma per il completamento delle fasi progettuali e per la successiva realizzazione dell’opera stradale, verificando anche il possibile coinvolgimento di soggetti terzi che possano rendere disponibili risorse nazionali e/o europee.

"Il completamento della viabilità alternativa - come hanno sottolineato in più occasioni il presidente della Provincia, Luca Menesini e il sindaco di Altopascio, Sara D’Ambrosio - , rappresenta un’opera strategica perché strettamente correlata al superamento del passaggio a livello, previsto all’interno del raddoppio ferroviario Montecatini-Lucca, consentendo di alleggerire definitivamente l’abitato di Altopascio (zona a nord della via Romana e Badia Pozzeveri), dal traffico veicolare e dei mezzi pesanti".

Massimo Stefanini