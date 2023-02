Terziario Donna, Samanta Cecchi nuova presidente

Già vicepresidente uscente, da oggi guiderà il Gruppo Terziario Donna di Confcommercio. Eletto infatti il nuovo Direttivo: per i prossimi 4 anni presidente sarà Samanta Cecchi (nella foto), contitolare dell’Agenzia Generali Italia di Porta Elisa, mentre le vice sono Anna Fanucchi (area Lucchesia), Daniela Zalcetti (Versilia) e Alessandra Andrei (Massa Carrara). Completano il direttivo Claudia Salas Lazzari, Annabella Bresciani, Alessandra Maionchi, Simona Del Ry, Rosita Di Michele, Lisa Di Michele, Francesca Graci, Tzeela Rubinstein e Deborah Doroni. "La nostra volontà - afferma Cecchi - è quella di dar vita ad una squadra coesa, chiamata ad occuparsi a 360 gradi di imprenditoria femminile, mettendone in luce i punti di forza e affrontandone le criticità. L’obiettivo è quello di aprire le porte a ogni commerciante e professionista del Mondo Confcommercio, offrendo professionalità e supporto. Mi preme rimarcare la scelte di tre vicepresidenti, una per ognuna dei territori di nostra competenza, che ci permetteranno di avere una visione completa dei territori stessi e delle loro caratteristiche". Al gruppo l’augurio di un buon lavoro da presidente e direttrice di Confcommercio, Rodolfo Pasquini e Sara Giovannini.