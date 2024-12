Terrore per un 39enne, precipita con l’auto nel torrente dopo un volo di 10 metri

Capannori (Lucca) 1 dicembre 2024 – Momenti di paura si sono vissuti alle prime luci dell’alba di oggi a Capannori, nella provincia di Lucca, per un brutto incidente stradale che ha coinvolto un’auto che ha fatto un volo di dieci metri. Il sinistro è avvenuto in località Matraia alle 4 di questa mattina, 1 dicembre. Un uomo di 39 anni che era alla guida della sua auto, per ragioni che sono ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del proprio mezzo finendo fuori strada, finendo la sua corsa nel greto di un torrente, dopo un volo di circa 10 metri. Giunti sul posto, i vigili del fuoco hanno collaborato con il personale del 118 per estrarre il 39enne dall’abitacolo del mezzo, dove era rimasto incastrato e non riusciva ad uscire da solo. I soccorritori hanno riportato l’uomo sopra la strada dove i sanitari gli hanno prestato le prime cure sul posto prima del trasporto d’urgenza in ospedale. Il 39enne è in gravi condizioni, è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Sul posto, per i rilievi del caso e per risalire all’esatta dinamica dell’incidente stradale, erano presenti anche i carabinieri di Lucca. Maurizio Costanzo