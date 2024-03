"Terremoto nella Lucchese 1905: dimissioni del dg Mangiarano e sollevato dall'incarico il ds Frara"

Terremoto all’interno dello staff della Lucchese: il dg Mangiarano dà le dimissioni mentre il ds Frara è stato sollevato dall’incarico. "La società Lucchese 1905 rende noto che nella giornata odierna il dottor Giuseppe Mangiarano ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico di Direttore Generale del club rossonero - si legge in una nota ufficiale della Lucchese - . A seguito di un’attenta e profonda analisi, è stato rilevato che i risultati sportivi di questa stagione non sono in linea con gli obiettivi e gli investimenti profusi dalla società. Per tale ragione, con effetto immediato, la Lucchese 1905 ha deciso di sollevare dall’incarico il Direttore Sportivo Alessandro Frara. Nel ringraziare entrambi per il lavoro svolto e l’impegno dimostrato, la società rossonera augura agli stessi un prosieguo di carriera prestigioso e le migliori fortune sportive e professionali. A partire dalla data di martedì 5 marzo, e fino a diverse disposizioni, tutte le deleghe operative e le decisioni strategiche e progettuali per il migliore sviluppo dell’area sportiva e del Club rossonero in generale, saranno poste in carico all’Amministratore Delegato Ray Lo Faso, che opererà in sinergia con il presidente Bulgarella".