Terminati i lavori in via Del Prete

Terminati i lavori dell’estensione della fognatura in via Del Prete a Marlia. Messa in funzione una nuova condotta a gravità, in PVC, lunga circa 500 metri con diametro di 200 millimetri. I cantieri hanno riguardato via Del Prete e la strada vicinale in prossimità della scuola primaria. I lavori in via Del Prete hanno comportato un investimento da oltre 200.000 euro: nei prossimi mesi le asfaltature.