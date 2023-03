Terminati i lavori E in programma una mini stagione teatrale

Terminati i lavori di manutenzione e sistemazione dell’Auditorium a Porcari. La notizia, confermata nel question time con la stampa, ne contiene a sua volta un’altra. La partenza, ad aprile, di una mini stagione teatrale che comunque poi assorbirà anche le compagnie amatoriali nei prossimi mesi. Non si poteva cominciare prima perché c’era ancora il cantiere aperto. Intanto il teatro è stato rimesso a nuovo con una novità assoluta: sono stati installati sei purificatori dell’aria a raggi ultravioletti. Se è vero che ormai siamo fuori dall’emergenza sanitaria, è pur sempre meglio respirare bene. In collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo, c’è già il programma degli appuntamenti.

Il 23 aprile "Spettacolo donna", con tematiche femminili; il 29 aprile un grande nome del palcoscenico e non solo, Dario Ballantini (nella foto). L’artista livornese che è diventato icona di "Striscia la Notizia" proporrà uno show dal titolo "Ballantini e Petrolini", in omaggio al grande interprete romano della rivista, del cabaret, dell’avanspettacolo. Il 13 maggio si esibirà invece l’Orchestra Toscana, con un concerto in cui gli strumenti base saranno ottoni e percussioni. Auditorium che vedrà pure le manifestazioni sul 25 aprile, anche se alcune si svolgeranno all’aperto e in Municipio. Qualche spettacolo anche durante l’estate a cura delle compagnie amatoriali che hanno sempre avuto successo.

Confermata la volontà di investire nella cultura, il prossimo obiettivo è quello dell’allestimento dell’estate porcarese, incentrata prevalentemente sul mese di giugno.

Ma. Ste.