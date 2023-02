Terminati i lavori alla ex scuola primaria È di nuovo utilizzabile

L’ex scuola primaria di Piano della Rocca torna fruibile della cittadinanza. Sono infatti terminati i lavori di rifacimento delle facciate, finanziati con fondi statali per circa 20mila euro. "L’intervento in oggetto - commenta il sindaco Patrizio Andreuccetti (in foto) - rientra in un piano più ampio che ha interessato, e continua a farlo, il nostro territorio dal punto di vista aggregativo, sociale e umano. Pensiamo alla riqualificazione del parco giochi di Chifenti, all’ex scuola primaria di Dezza e dell’ex scuola dell’infanzia di Gioviano ai finanziamenti arrivati per rigenerare la Sala delle Feste di Borgo a Mozzano, la sala banda di Valdottavo dove saranno realizzati anche ambulatori medici e il Circolo di Partigliano. Un progetto intensivo con un obiettivo ben chiaro: dare ai cittadini, ai ragazzi, alle associazioni, spazi comodi, moderni e funzionali dove incontrarsi e dove promuovere la socialità e l’aggregazione". L’edificio, che sarà inaugurato nelle prossime settimane, torna quindi nella piena disponibilità della comunità che potrà utilizzarlo come un vero e proprio punto di aggregazione.

M.N.