Terme, il sindaco tuona "Basta stravolgere i fatti"

Ogni tanto si torna a parlare della zona cosiddetta termale di Pieve Fosciana, lungo la strada per Sillico. "Niente di male, se ognuno esprimesse la propria idea – commenta il sindaco Francesco Angelini - ma non è tollerabile lo stravolgimento della vicenda di quella costruzione, iniziata 40 anni fa, proprio da quella parte politica, leggi centro-destra, che oggi si erge a critico e giudice". Il sindaco vuole precisare poi alcuni punti fermi. "Quell’area- dice- ha sempre avuto modifiche morfologiche. Ci sono foto aeree che ritraggono due laghetti più a nord verso "La Lezza". Oggi il laghetto è molto più a sud. Inoltre che il lago "ingoiasse" parte del terreno circostante è sempre stato risaputo e periodico. Giova ricordare che la costruzione, che sarebbe dovuta diventare la "terme di Pieve Fosciana", fu iniziata nel 1983, certamente non dall’attuale amministrazione comunale".

"L’area - prosegue - era stata sconsigliata da tutti, meno che dai tecnici a cui il Comune aveva assegnato il compito di edificare. Nel 2001 il centrosinistra si trovò a gestire una costruzione incompleta e impossibilitata a entrare in funzione. A seguito di un ennesimo sprofondamento dei terreni limitrofi sono intervenuti geologi e tecnici della Regione, della Protezione Civile Nazionale e l’I.N.G.V., chiamati personalmente da me. Quel nuovo sprofondamento determinò un dissesto dell’intera struttura che si abbassò dalla parte del laghetto e si innalzò dal lato opposto. Infine si spaccò in metà. Da allora non è più recuperabile. Per l’abbattimento la nostra amministrazione ha partecipato a bandi pubblici per avere un finanziamento idoneo. Siamo in attesa e stiamo percorrendo anche altre strade che ci possano permettere una completa riqualificazione ambientale. Nel 2034 l’amministrazion terminerà di pagare i debiti contratti da chi volle, 40 anni fa, la realizzazione di questa "cattedrale nel deserto".

Dino Magistrelli