Terme, è scontro in Consiglio: "E’ mancata la progettualità"

Discussione accesa in Consiglio comunale, mercoledì pomeriggio fino in tarda serata – a cui ha presenziato anche un folto pubblico –, sull’unico punto all’ordine del giorno presentato dai gruppi di minoranza riguardante la chiusura degli stabilimenti termali, che perdura da circa quattro anni. La convocazione del Consiglio era stata sollecitata, appunto, dai consiglieri dei gruppi di opposizione, nell’intento "di portare alla luce alla cittadinanza - si leggeva nella loro richiesta - le reali intenzioni dell’amministrazione sul problema delle terme".

Dopo la lettura della mozione da parte della consigliera Laura Lucchesi, il consigliere delegato alle Terme Gianluca Priori ha relazionato nel dettaglio sugli interventi previsti sul complesso termale e relativa possibile riapertura, attraverso una progettualità legata allo sviluppo termale complessivo. "Al momento - ha spiegato Priori - abbiamo ottenuto due finanziamenti da destinare agli stabilimenti, precisamente: 1 milione e 200mila euro dalla Soprintendenza, per la ristrutturazione del Jean Varraud e 360mila euro dalla Fondazione Crl. Abbiamo preso contatti con la Cassa Depositi e Prestiti a Roma per verificare la possibilità di attingere ad un finanziamento sostanzioso. Siamo in contatto con Federterme ed anche con il Governo".

"Al punto attuale - ha proseguito il consigliere delegato - non siamo ancora arrivati ad un’ufficiale e definitiva soluzione, in quanto riteniamo importante e decisivo giungere ad un progetto di fattibilità completo, che non miri soltanto alla riapertura momentanea degli stabilimenti, ma ad un progettualità proiettata nel futuro per un rilancio in chiave moderna e duraturo".

Il consigliere Massimo Betti dell’opposizione ha espresso perplessità legate alle intenzioni dell’attuale amministrazione, "che in realtà ha procurato la chiusura degli stabilimenti da quattro anni, senza proporre soluzioni alternative". La consigliera di FdI Annamaria Frigo ha duramente attaccato l’amministrazione, accusandola di immobilismo. "In questi anni - ha detto - l’amministrazione Michelini ha mancato proprio nella progettualità, che è l’unica opzione valida per sbloccare finanziamenti e intercettare contributi anche a livello europeo".

Il sindaco Michelini e l’assessore Pacini hanno invece ribadito che dal momento dell’insediamento le Terme sono state poste all’attenzione come elemento prioritario da risolvere e non è mai venuta meno l’attenzione nel proporre e nel ricercare eventuali investitori. La seduta consiliare non ha portato un chiarimento tra le parti, ma le posizioni dei due schieramenti sono rimaste lontane, con le minoranze che si sono dichiarate insoddisfatte per la mancanza di una risposta esauriente da parte della maggioranza.

Marco Nicoli