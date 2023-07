Tentato omicidio, medico torna in libertà

Torna in libertà Carmine Carraro Pezzullo, il medico di 42 anni arrestato a febbraio scorso con l’accusa di tentato omicidio nei confronti un ultra ottantenne di origini statunitensi. Tra i due pare ci fosse solo una conoscenza personale che andava avanti da tempo. Il professionista, che nel frattempo è stato sospeso dall’ordine dei medici, a marzo era finito agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Due giorni fa, però, il gup Antonia Aracri ha riconosciuto l’attenuazione della pericolosità e l’insussistenza di altri motivi che giustificassero il mantenimento della misura cautelare. Lo ha quindi rimesso in libertà, accogliendo la richiesta dell’avvocato difensore Florenzo Storelli, con l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria una volta al giorno. La decisione è stata presa nonostante il parere contrario del pm titolare delle indagini che, intanto, pare siano arrivate a buon punto. Il 42enne è accusato di aver aggredito e picchiato violentemente l’anziano il 19 febbraio scorso, all’interno della sua abitazione in centro, causandogli un forte trauma cranico, per il quale l’uomo è stato ricoverato per un po’ di tempo all’ospedale di Cisanello.

Erano stati i vicini di casa a chiamare i soccorsi, dopo aver sentito il pensionato lamentarsi e chiedere aiuto all’interno del suo appartamento. Lo stesso anziano, poi, aveva indicato Pezzullo come il suo aggressore. Da lì i carabinieri lo hanno arrestato e sono partite le indagini.

Il medico, da parte sua, si è fin da subito detto estraneo ai fatti. La difesa, nel produrre indagini difensive, aveva sollevato dubbi sulle ferite stesse, sostenendo che fossero compatibili anche con una caduta. "L’anziano era in condizioni psicofisiche non molto buone - aveva dichiarato l’avvocato dopo l’arresto del suo assistito -. Il mio cliente l’ha salutato la sera all’ora di cena ed è andato via tranquillo. Poi qualche ora dopo c’è stato il drammatico episodio.La porta di casa era chiusa dall’interno e in camera c’era del sangue per terra, ma sono state trovate solo impronte di piedi nudi, quelli dell’anziano".