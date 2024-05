Tentativo di furto da Tenucci: "La quarta volta in cinque mesi"

Un altro furto al negozio "Tenucci store" di via Beccheria in centro storico. Una situazione che va avanti già da tempo, con il negozio che più volte è stato preso di mira. "Circa un mese fa un uomo è entrato nel negozio, uscendo con tre polo - racconta il titolare del negozio, Carlo Tenucci - . Fortunatamente, grazie anche ai video sono riuscito ad identificarlo. Ieri è tornato e l’ho riconosciuto subito, così ho potuto chiamare subito le forze dell’ordine". Non è tanto il tentativo di furto a far arrabbiare il titolare del negozio, quanto la situazione generale, e la sensazione di essere stato “preso di mira“, visti i tanti episodi simili in pochi mesi.

"La situazione sta diventando un po’ pesante, visto che è il quarto episodio che subisco da dicembre - aggiunge Tenucci - . Due sono riuscito a sventarli, mentre gli altri no, ma credo che la questione sicurezza sia da tenere in considerazione".

Sono gli stessi commercianti, adesso, a chiedere maggiore attenzione alle strade più turistiche del centro storico dopo i recenti furti in varie attività.