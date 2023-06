Tentano di strapparle il Rolex dal polso, poi finiscono con l’auto contro il muro. Ladri in fuga a piedi

Lucca, 20 giugno 2023 – Paura in via Pisana a Lucca dove questa mattina, 20 giugno, in due hanno provato a strappare il Rolex dal polso di una donna di 59 anni uscita da un negozio. Mentre uno dei due ha avvicinato con una scusa la vittima, l'altro aspettava in macchina. Quando il ladro ha provato a strappargli via il Rolex, la signora ha opposto resistenza e ha iniziato a urlare, attirando l'attenzione dei presenti. Questo ha costretto i due a scappare in macchina, ma durante la fuga concitata chi era alla guida ha perso il controllo, andando a sbattere violentemente contro il cancello e il muro di cinta di una casa. A quel punto i due hanno abbandonato il mezzo e sono scappati a piedi. All'arrivo degli agenti, nel frattempo allertati, non c'era più traccia dei ladri. Le indagini proseguono sulla base della testimonianza della vittima e dei presenti.