Tentano di entrare in casa a Lucca mentre la famiglia è alla TV: Timori e Rabbia

Timori e rabbia tra gli abitanti della Valle del Serchio per lo scorrazzare, in questi ultimi giorni, di malviventi che hanno preso di mira le abitazioni, colpendo in qua e in là, spostandosi velocemente. Meno male che non tutti i tentativi vanno a segno, come è stato sabato sera in via Pasquigliora a Torrite di Castelnuovo. I proprietari assistevano alla partita della Nazionale e nell’intervallo hanno proceduto a completare le chiusure e a inserire l’allarme.

Dopo qualche decina di minuti è stata proprio la sirena che ha fatto sobbalzare la famiglia, ma ha anche messo in fuga i malviventi che stavano armeggiando ad una finestra per entrare, forse ritenendo la casa disabitata. I proprietari hanno soltanto avvertito il rumore di persone che si allontanavano velocemente. Lo spavento, comunque, è stato tanto e la nottata non è stata sicuramente serena per la famiglia, nonostante il veloce arrivo dei carabinieri di Castelnuovo del capitano Biagio Oddo, che hanno cercato di rassicurarla e di reperire qualche traccia all’esterno.

Infine, venerdì, i carabinieri della Compagnia hanno accompagnato uno straniero, reo di diversi reati, a Roma, al centro rimpatri, per l’invio alla nazione di origine.

Dino Magistrelli