Temporale in Garfagnana, cinque persone soccorse

Lucca, 15 agosto 2023 – A causa di un violento temporale sulla Garfagnana il Soccorso Alpino e Speleologico toscano è dovuto intervenire sull'Appennino Tosco Emiliano, per soccorrere quattro ragazzi che non riuscivano a rientrare da un sentiero di montagna sopra Barga. Erano sul sentiero 20 per il Rifugio Santi-Porticciola quando sono andati in difficoltà a ritrovare il percorso perché sorpresi dal temporale.

Nello stesso tempo un ciclista si è perso e ha avuto problemi di temperatura a causa del freddo improvviso nei dintorni di Pieve di Fosciana. È stato tratto in salvo grazie alle indicazioni fornite via telefono dal capo della Stazione di Lucca, che lo ha guidato rapidamente verso la strada. Le Stazioni del Soccorso Alpino in Toscana, in previsione della grande affluenza di Ferragosto, hanno rafforzato il consueto presidio delle località montane più frequentate per intervenire in modo tempestivo.