Tempo di “PPP - Pea Pound Pasolini“. Due giorni sul poema “The Pisan Cantos“

Proseguono gli appuntamenti della settimana PPP Pea Pound Pasolini. Tre irregolari del Novecento. Le due giornate di oggi e domani saranno incentrate sul capolavoro di Ezra Pound, The Pisan Cantos. Oggi alle 17, nel ridotto del teatro, un incontro di approfondimento a cura del giornalista e scrittore Mario Bernardi Guardi, con la partecipazione di Mia Pisano e Filippo Bedini, assessori alla Cultura rispettivamente dei Comuni di Lucca e Pisa, e Giorgio Angelo Lazzarini, Amministratore unico del Teatro del Giglio. Domani sul palcoscenico del Teatro del Giglio, gli allievi del Liceo Classico “N. Machiavelli” Paola Gatto, Matteo Franz Arrighini, Aria Rebeca Nannizzi, Simone Cecchi, Federica Vergai e Lorenzo Bertolozzi leggeranno e interpreteranno estratti dai Cantos. La lettura- performance, che sarà ripetuta per tre volte consecutive – alle ore 16, alle ore 17 e alle ore 18 – è curata dai professori Delia Tocchini e Stefano Fanucchi in collaborazione con l’associazione “Il circo e la luna”. Per assistere alla performance di domani è necessaria la prenotazione: inviare un’e-mail a [email protected] entro domani alle 18, indicando numero di persone e orario scelto.