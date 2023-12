Tempo di intervento in Consiglio. Scannerini (Forza Italia) protesta

Non ha potuto finire l’intervento perché la presidente del consiglio comunale di Capannori, Gigliola Biagini, avrebbe chiuso la seduta. A dirlo il consigliere comunale di Forza Italia Matteo Scannerini, secondo il quale la presidente del civico consesso lo avrebbe interrotto mentre stava concludendo. Si trattava di un consiglio aperto su una vecchia interrogazione dello stesso Scannerini (seduta richiesta con iniziativa di un quinto dei consiglieri, quindi con il sostegno di Lega e Fratelli d’Italia). Tema della discussione, l’Ascit. L’assemblea era prevista per le 17.30 ed è cominciata in ritardo. Alle 19 in programma una seconda seduta su altro tema. Dopo l’illustrazione dell’argomento e il dibattito, Scannerini ha chiesto ancora tempo per concludere, ma è stato esortato a terminare: lunedì conferenza stampa dell’opposizione.