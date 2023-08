Tempo di “ConcertiAmo Lucca“ Omaggio a 160 anni di D’Annunzio

Un’immersione nella musica e nelle magiche atmosfere delle nostre Mura. Dal 3 settembre al 2 Dicembre si svolgerà, nella caratteristica Casermetta del Baluardo Santa Croce il Festival di musica da camera ConcertiAmoLucca2023, organizzato dall’Associazione Kalliope, Accademia della Voce Artistica, con la direzione artistica di Paola Massoni, parte del Calendario ViviLuccaClassico 2023, e resa possibile grazie al contributo del Comune e della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Cinque appuntamenti sulla musica di confine fra varie arti, in particolare: l’opera, la danza, il cinema, la poesia e la letteratura. Il primo appuntamento sarà il 3 settembre alle 21 e vedrà il Quartetto formato dalle chitarre del Flame Project (Federico Pietroni, Alberto Morelli e Tommy Lorusso) e dal percussionista Massimo Rinaldi, esibirsi nel repertorio flamenco tra tradizione e innovazione; il 14 settembre, sempre alle 21, sarà la volta della Canzone d’Arte con il Trio14Corde con un programma dedicato alle Voci dal Mediterraneo, con canzoni di area italiana, portoghese, francese, baltica e latino americana (Paola Massoni, soprano, Giulio D’Agnello e Federico Pietroni chitarra); domenica 8 ottobre alle ore 18 il concerto Suoni di Tango e Cinema accoglierà un insolito quintetto: due soprani, sax, fisarmonica e pianoforte (Simona Bertini, Paola Massoni, Marco Vanni, Massimo Signorini e Diego Terreni); sabato 21 ottobre alle 21 la serata intitolata Piacere Notturno, sarà un omaggio a Gabriele d’Annunzio, nel 160° della sua nascita, con letture di celebri passi del poeta e romanze dei musicisti a lui contemporanei, con Simon Domenico Migliorini, attore e direttore artistico del Festival Internazionale Teatro romano di Volterra, Paola Massoni, soprano e Stefano Adabbo, pianoforte.

Il Festival si chiuderà sabato 2 dicembre alle 18 con Parole in Sinfonia, evento che vedrà la presentazione di due originali libri con la presenza di autori e musicisti provenienti da tutta Italia, moderato dalla giornalista Romina Lombardi: il romanzo Sinfonia di un bosco in rivolta e l’antologia Guardando in volto il gelo; l’incontro sarà occasione di coinvolgenti letture e sorprese musicali con composizioni inedite eseguite dal Kalliope Ensemble. L’ingresso è libero, le offerte volontarie saranno devolute in beneficenza all’Anffas di Lucca e ad altre associazioni onlus del territorio.