Tempi moderni nelle “aie“ Tre giorni di eventi Aldes

Dopo il successo della prima settimana di spettacoli è tutto pronto per una nuova tre giorni con Tempi Moderni, la rassegna di Aldes | Spam! in programma fino al 28 di luglio in collaborazione con il Comune di Capannori. Gli ultimi 12 appuntamenti ad ingresso gratuito toccheranno l’Aia Saponati a Matraia, la Cortaccia di Badia di Cantignano, all’Erta di Lappato, il ‘Giardino di Comunità’ di San Giusto di Compito, la Corte Cristo di Lammari e, per la prima volta, anche uno spazio pubblico, il Bio Parco di Capannori. L’appuntamento è per domani, giovedì 27 e venerdì 28 luglio dalle 21. In programma tre spettacoli di teatro per rallegrare spettatori di ogni età e condizione sociale: L’Atlante delle danze immaginarie, nuova visionaria produzione Aldes firmata da Roberto Castello, Premio Ubu 2022 per Inferno, su musiche originali di Stefano Giannotti e che vedrà in scena tre danzatori della compagnia: Martina Auddino, Erica Bravini e Riccardo De Simone; Babele di Fabio Saccomani, giovane promessa della stand up comedy, qui alle prese con la ‘punizione divina’; lo spettacolo di teatro canzone “La cantautrice fantasma“ di Ivan Talarico, cantautore, autore e teatrante, nonché conduttore di Rai Radio3.

Venerdì sera gli spettacoli saranno seguiti da concerti sempre all’insegna della multiculturalità. Ospiti di questa settimana Vaggelis Merkouris dalla Grecia, Esteban Pavez dal Cile e Zam Moustapha Dembélé dal Mali.