’Tempi moderni’ Gli spettacoli nelle corti

Tempi moderni, come il film di Charlie Chaplin. E’ il titolo della quarta edizione di spettacoli nelle corti a Capannori, il 19-20-21-26-27-28 luglio. Ingresso libero, ma il pubblico e i residenti doneranno cibo non deperibile che sarà raccolto dalla Caritas e distribuito alle famiglie meno abbienti. L’assessore Francesco Cecchetti e l’artista Roberto Castello di Aldes hanno presentato il cartellone in conferenza stampa. Sei le location, con la novità del bioparco: Matraia aia dei "Saponati"; Badia di Cantignano "Cortaccia"; Lappato "All’Erta"; Lammari "Corte Cristo"; San Giusto di Compito, giardino di comunità. Si parte il 19 luglio con "Babele", di e con Fabio Saccomanni, stand-up comedy e con lo spettacolo "Atlante delle danze immaginarie" di Roberto Castello, una donna che ha viaggiato per il Mondo prima di tutti i vari esploratori. I venerdì sera (21 e 28 luglio) gli spettacoli saranno seguiti in ogni corte da un concerto. Protagonisti delle serate in musica il greco Vaggelis Merkouris, il cileno Esteban Pavez, Zam Moustapha Dembélé dal Mali, Luca Giovacchini e Diego Sapignoli.

M.S.