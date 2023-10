Temperature sopra la media ”Bisogna far slittare i saldi”

Ci sarà la proposta di spostare la data iniziale dei saldi invernali al centro della prossima assemblea del sindacato Federmoda Confcommercio – Province di Lucca e Massa Carrara, in programma mercoledì 8 novembre alle 14 a Palazzo Sani, sede di Confcommercio Lucca.

La proposta all’ordine del giorno che, una volta approvata dall’assemblea, verrà poi trasmessa ai vertici regionali del sindacato, in modo che possano poi farsene interpreti con la Regione Toscana.

All’origine della richiesta da parte degli esercizi commerciali di abbigliamento, calzature e accessori c’è la lunga estate prolungata che abbiamo vissuto, con temperature ben oltre la media del periodo e, fatto, un autunno che è stato fin qui un prolungamento dell’estate.

“Parlando con numerosi colleghi – afferma il presidente interprovinciale di Federmoda, Federico Lanza – è emersa in modo chiaro la richiesta di far slittare di qualche settimana l’avvio dei saldi, tradizionalmente fissato per inizio gennaio. Una necessità che scaturisce dal caldo prolungato, giunto sino ad ottobre inoltrato, che di fatto ha impedito sino a pochi giorni fa di poter vendere i capi di abbigliamento autunnali già presenti da settimane, come da prassi, nei magazzini di ogni attività di settore”.

“Va da sé – conclude Lanza – che questo ritardo vada in qualche modo recuperato, per non creare un danno grave ai nostri negozi”.

Non c’è solo la richiesta di prorogare l’inizio dei saldi al centro dell’assemblea di Federmoda.

Tra gli altri argomenti all’ordine del giorno dell’assemblea di mercoledì 8 novembre ci sono poi alcuni corsi di formazione in fase di preparazione ed altri eventuali temi che dovessero emergere nel corso della riunione.

L’incontro sarà in presenza, ma per gli interessati impossibilitati ad esserci fisicamente ci sarà la possibilità di partecipare da remoto, registrandosi gratuitamente al form on line.