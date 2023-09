Tele speciali e colori a Barga per strappare un sorriso: Art Therapy per Anziani e Malati

Sassi rotondi sono le speciali tele dove sbizzarrire fantasia e creatività colorando e disegnando. Gli altri ingredienti sono l’entusiasmo, la voglia di condividere, la gentilezza ed il sorriso. Sono le basi di Art Therapy, un progetto lanciato dal Comitato di Bagni di Lucca della Croce Rossa Italiana. Destinatari gli anziani e le persone malate, coloro per i quali in generale un tocco di colore, ma anche un contatto umano per realizzare insieme una piccola opera d’arte possono essere importanti come e forse più di qualsiasi medicina. In ogni luogo ove l’iniziativa è stata proposta la risposta è sempre stata positiva, regalando emozioni e buoni momenti sia ai volontari che ai beneficiari. Così anche a Barga, alla Villa di Riposo "Giovanni Pascoli", dove non è un caso se questo progetto, con il supporto anche del laboratorio creativo della "Pascoli" diretto da Sandra Rigali, è stato proposto con l’incontro avvenuto nei giorni scorsi, già in quattro occasioni. Perché i risultati ottenuti sono stati sempre immediati ed importanti. La squadra dei volontari della Croce Rossa Italiana del comitato di Bagni di Lucca guidata da Sandra Bertolucci, responsabile per la CRI di Bagni di Lucca del progetto Art therapy, muniti di un bel sorriso, autentico e sincero, simpatia, pennelli, colori e "tele" particolari, hanno organizzato un nuovo laboratorio di Art-therapy a Barga, portando un momento di condivisione ed allegria. Alla fine gli ospiti gli ospiti della Villa hanno ancora una volta risposto con grande entusiasmo e con tanta creatività.