“TEDxLucca“ sbarca al Giglio sabato prossimo

“TEDxLucca“, il format di conferenze che promuove idee e ispirazioni, torna il 9 dicembre al Teatro del Giglio. L’evento, patrocinato dal Comune e promosso da Lucart, inizierà alle 15 e sarà interamente dedicato al tema “Collaborazione vs Competizione”. Otto speaker provenienti da diverse discipline e ambiti professionali si alterneranno sul palco per esplorare le diverse sfaccettature di questo tema. La collaborazione e la competizione sono due forze potenti che possono guidare il progresso umano, ma possono anche essere fonte di conflitto e distruzione. Presenteranno le loro personali riflessioni sul tema, in maniera innovativa e sorprendente, nomi noti sia a livello nazionale che internazionale.

Ecco i relatori: Annalisa Corrado, ingegnera meccanica, autrice di libri, ambientalista e attivista

Simone Valeri, direttore di coro e d’orchestra, organista e compositore; Claudia Landini, trainer interculturale e coach multilingua per espatriati; Marco Baldocchi (nella foto), neuromarketing research director e CEO di MBG

Miria Tenucci, chirurgo specialista in ortopedia e traumatologia e in medicina di genere; Matteo Testi, CEO e fondatore di Deep Learning Italia; Giustino De Blasio, scripted development executive di Walt Disney Company; Riccardo Pieruccini, disegnatore, illustratore, fumettista e visualizer.

“La collaborazione e la competizione sono due forze complementari che possono essere utilizzate per creare un mondo migliore”, afferma Valeria Pittaluga, co-fondatrice di TEDxLucca. L’evento è sponsorizzato da Lucart. Biglietti acquistabili online e alla biglietteria del teatro.