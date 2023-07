Tecnico di 55 anni ustionato all'Ospedale San Luca, prognosi riservata

E’ ancora ricoverato in gravi condizioni il tecnico di 55 anni di Scandicci rimasto ustionato venerdì mattina mentre stava installando un nuovo angiografo all’ospedale San Luca. Si trova all’ospedale Cisanello di Pisa con ustioni di secondo e terzo grado su varie parti del corpo, anche al volto. La prognosi è riservata.

Sul drammatico episodio avvenuto intorno alle 10 nel reparto di Emodinamica sono in corso accertamenti. Di certo il tecnico

era al lavoro per installare il secondo angiografo del reparto di Cardiologia per il potenziamento dell’assistenza cardiovascolare del San Luca. Al momento del drammatico incidente, era in atto un intervento, a quanto pare concordato con l’area tecnica, su un quadro elettrico in tensione. Qualcosa è andato storto e un corto circuito ha mandato in fumo il quadro elettrico, sviluppando una violenta fiammata che ha investito il 55enne.

L’uomo è stato soccorso da altri colleghi impegnati come lui nell’installazione del macchinario, medici e personale sanitario. Il personale dell’ospedale ha provveduto a mettere in sicurezza l’area - hanno fatto sapere

dall’ospedale - così da permettere anche il ripristino dell’alimentazione, interrotta soltanto in alcuni settori del San Luca.

In particolare Emodinamica e Blocco operatorio sono rimasti senza luce per almeno otto ore e gli interventi previsti sono stati rinviati a ieri.