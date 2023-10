Tecnici Sast Gruppo Formazione Molazzana: Progetto Rocchette Cnsas

Importante progetto della stazione di Lucca del Soccorso Alpino e Speleologico in località Rocchette, nel comune di Molazzana, dove la scuola regionale organizza eventi addestrativi, destinato a formare i giovani operatori tecnici sanitari e operatori di soccorso alpino. Il Cnsas infatti, oltre alla periodica e intensa attività formativa di mantenimento destinata ai propri tecnici, forma ogni anno nuovi soccorritori che, dopo almeno tre anni trascorsi in veste di aspiranti, accedono alle severe verifiche che permettono loro di diventare veri e propri soccorritori specializzati in varie mansioni.

I giovani in possesso delle capacità tecniche basilari di movimentazione in montagna si possono così avvicinare al mondo del soccorso alpino tramite un periodo in veste di aspiranti dove, in affiancamento al personale operativo, affinano le tecniche alpinistiche di soccorso e perfezionano la conoscenza del territorio.

Fio. Co.