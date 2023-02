Tecleme presenta "Una guida rapida alla fine del mondo"

Domani alle 17.30 nella sala studio dell’"Agorà" sarà presentato dal movimento per il clima "Fridays For Future" il libro "Una guida rapida alla fine del mondo" (Castelvecchi Editore) curato dal giornalista e attivista Lorenzo Tecleme, ricco di contributi di accademici, attivisti e analisti che affrontano punto per punto il riscaldamento globale e le sue soluzioni, cercando di rispondere alle domande che animano il dibattito pubblico. A che punto è oggi la transizione? Chi la ostacola? Come si può creare consenso attorno alle politiche verdi? Come legare la lotta per il clima a quelle per la giustizia sociale, di genere, etnica?