Teatro Puccini novità nel calendario

Nuovi appuntamenti inseriti nella "Stagione Off" del Teatro comunale "Puccini" di Altopascio: spettacoli inediti, saggi scolastici, danza e musica. Il primo appuntamento è lunedì 5 giugno, dalle 8 alle 13 con il saggio musicale di fine anno dell’Istituto Comprensivo di Altopascio, che si ripeterà anche martedì 6 giugno, dalle 16 fino a mezzanotte. L’ingresso sarà libero in entrambi i casi. Nuovo momento dedicato alle scuole con i "Promessi sposi crescono", il saggio scolastico di fine anno dell’Istituto Comprensivo di Castelfranco di Sotto, a dimostrazione che il Puccini è un luogo aperto a tutti e per tutti. L’ingresso è a offerta libera. Ancora domenica 25 dalle 14, musical, danza e canto con il Summer Final Concert Dance di Area Live 23, a cura della scuola di musica lucchese. E di nuovo danza con il saggio della scuola Just Believe Dance Studio, in programma per giovedì 29 dalle 9 e per tutta la giornata.